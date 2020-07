Street Power Football commencera son freestyle le 25 août sur Nintendo Switch

Si vous cherchez une expérience footballistique plus "urbaine", vous serez ravis d'apprendre que Street Power Football sortira sur Nintendo Switch le 25 août 2020 . Le titre sera également accessible en précommande sur l'eShop à partir du 13 juillet . Nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel du jeu.

Devenez le roi de la rue et déchainez votre freestyle dans Street Power Football. Vous avez juste besoin d’un ballon ! Maîtrisez d’incroyables enchainements et figures, apprenez des techniques, et devenez une légende du football de rue en jouant dans le monde entier aux six modes de jeu originaux.

Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique. A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, et bien plus encore !

Les caractéristiques principales de Street Power Football :

Devenez le Street King : créez votre personnage et devenez le protégé de Sean Garnier, la légende du football freestyle, devancez la concurrence et dominez les rues avec vos propres figures.

Réunissez votre équipe : retrouvez vos amis et révélez votre style en jouant jusqu'à 4 joueurs en mode local ou en ligne. Défiez l'IA dans Street Power Matches, jusqu'à trois personnages jouables dans chaque équipe ! Relevez le défi devant un public en jouant en solo dans les modes Trick Shot et devenez le Roi !

Modes de jeu : découvrez et maîtrisez les six modes de jeu uniques : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King ».

Tricks et Super Pouvoirs : jouez avec style et stupéfiez vos adversaires avec des astuces et d’incroyables figures comme le backflip de Boyka, le trick de Liv ou les mouvements spéciaux de Melody. Débloquez des super pouvoirs et surpassez la concurrence.

Le style : personnalisez votre équipe avec des vêtements urbains, des émoticônes personnalisées, des tatouages et bien plus encore !

La culture street : jouez avec les meilleurs joueurs de football freestyle au monde, dont Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel "Freestyle" Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle et bien d’autres !