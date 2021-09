Street Outlaws 2: Winner Takes All vous défie à la course de dragsters

Dès à présent disponible sur Nintendo Switch Street Outlaws 2: Winner Takes All se lance à fond les ballons dans sa bande-annonce de lancement. Son titre en dit déjà long, le jeu vous demandera de vous élancer dans de folles et illégales courses de dragsters afin de franchir en premier la ligne d'arrivée. Le dragster est un sport de voiture misant tout sur l'accélération sur de très courtes distances, le gagnant doit franchir la ligne d'arrivée en premier en accélérant plus que ses adversaires. Le jeu mise avant tout sur la personnalisation de véhicules qu'il propose et sur son tout nouveau moteur physique.

Pour fêter sa sortie le titre est en solde sur l'eShop jusqu'au 12 octobre prochain avec une réduction de 20% qui le fait descendre à 39,99 euros au lieu des 49,99 euros qui deviendront, passé cette date, son tarif habituel.