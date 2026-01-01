STREET FIGHTER - Découvrez la bande-annonce du film de 2026 en VF
Véritable nanar pour certains, madeleine de Proust pour d’autres, le film Street Fighter de 1994 conserve ce je-ne-sais-quoi qui refait surface dès qu’on s’y attend le moins. Et si 2026 marquait enfin le grand retour de la licence sur grand écran ? Capcom semble prêt à relever le défi aux côtés de Paramount Pictures, qui viennent de lever le voile sur la première bande-annonce du nouveau Street Fighter.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet intrigue. Entre respect de l’univers du jeu de combat et ton volontairement décalé, ce reboot pourrait bien séduire à la fois les fans de longue date et les amateurs de films d’action au second degré. Attendu dans les salles le 14 octobre 2026, le film se dévoile aujourd’hui à travers une bande-annonce prometteuse, à découvrir ci-dessous en version française.
En 1993, Ryu et Ken Masters, deux Street Fighters autrefois inséparables, sont replongés dans l’arène lorsque la mystérieuse Chun-Li les recrute pour le prochain World Warrior Tournament : un affrontement brutal où se mêlent poings, destin et fureur. Mais derrière cette battle royale se cache une conspiration mortelle qui les oblige à s’affronter, tout en faisant face aux démons de leur passé… Et s’ils échouent, c’est GAME OVER.