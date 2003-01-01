Street Fighter arrive chez vous avec deux nouvelles bornes Iconic Arcade

Avis aux amateurs d'Arcade, Eldohm et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer l'arrivée cet automne de deux nouvelles bornes d'arcade Iconic Arcade XT, modèles Street Fighter II et Street Fighter Alpha 2. Ces dernières sera disponible à partir de fin octobre au prix conseillé de 999€ et vous permettreont de retrouver l'ambiance des jeux d'arcade des années 90 ! Avec leur design à l'échelle 9/10 et une hauteur de 173 cm, elles offrent l'ambiance familière d'une borne d'arcade dans un format adapté à votre espace.

Profitez d'une expérience de jeu authentique grâce aux ROM d'arcade sous licence officielle Capcom, qui garantissent une expérience fidèle à l'original. Équipé d'un Raspberry Pi 5, le système fonctionne sans accroc et vous permet de passer facilement d'un titre Capcom à l'autre.

La borne se caractérise par une construction robuste, des commandes réactives de type arcade et un système de montage en kit pratique pour un assemblage facile. Un écran LCD de 24 pouces (diagonale visible de 19,5 pouces) offre une expérience de jeu claire et agréable, tandis que des détails tels que la marquise lumineuse et la fente à pièces éclairée viennent parfaire le look arcade classique.

Parmi les autres fonctionnalités, on trouve une sortie Micro HDMI pour le streaming, des mises à jour du système facilement accessibles, ainsi que la prise en charge du mode multijoueur en ligne dans les prochaines mises à jour.

Avec plus de 15 jeux d'arcade Capcom inclus, cette borne d'arcade vous offre un moyen simple et efficace de profiter des jeux d'arcade classiques chez vous ou où vous le souhaitez.

Jeux inclus :