Strayed Lights - Le jeu d'action / aventure de Embers s'offre un nouveau trailer

Attendu dans le courant du mois d'avril sur Nintendo Switch et supports concurrents, le jeu d'action / aventure Strayed Lights vient de s'offrir un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Une occasion parfaite pour découvrir les contrées et les défis qui vous attendent.

Dans Strayed Lights, les joueurs rejoindront un être déséquilibré entre la lumière et les ténèbres alors qu'il se lance dans un monde onirique pour atteindre l'éveil. Alors que l'être passe du statut d'enfant perdu à celui d'adulte déterminé, les joueurs s'aventureront à travers des montagnes brumeuses, des grottes sombres, des villes brisées et des ruines luminescentes. De violentes créatures de l'ombre se dresseront sur le chemin de la petite lumière, mais ces monstres sont faits pour être apaisés, pas pour être massacrés.

Strayed Lights mettra les joueurs au défi d'affronter les monstres grâce à un système de combat dynamique aux couleurs coordonnées. Passez de l'état orange à l'état bleu pour parer les attaques ennemies et absorber leur énergie. Contrez, frappez et parez avec précision pour libérer de puissantes rafales d'énergie capables d'infliger des dégâts incroyables. Maîtrisez le chef-d'œuvre de mouvement qu'est le flux de combat de Strayed Light pour calmer l'agitation d'un monstre et le libérer de ses démons intérieurs.