Strange Horticulture et Strange Antiquities - Un double pack physique disponible sur Nintendo Switch

Silver Lining Interactive, Iceberg Interactive, le développeur indépendant Bad Viking, et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer la sortie ce jour du double pack réunissant Strange Horticulture et Strange Antiquities en édition physique sur Nintendo Switch. Une occasion idéale pour découvrir ces deux jeux de réflexion sur cartouche physique. Nous vous laissons découvrir le trailer ainsi qu'un aperçu de l'édition physique trouvable chez tous les revendeurs du vieux continent.

Pour la toute première fois, les joueurs peuvent s'immerger totalement dans la ville balayée par la pluie et enveloppée de mystère d'Undermere, grâce à ces deux succès indépendants acclamés par la critique, réunis dans un pack mystérieux.

Le double pack Strange Horticulture & Strange Antiquities vous propose un programme à la fois cosy et mystérieux. Que vous réserve ce double pack ?

Strange Horticulture : Prenez les rênes de la boutique de plantes locale. Parcourez les environs à la recherche de spécimens rares, répertoriez une flore puissante, déchiffrez des indices énigmatiques et utilisez votre collection pour influencer un récit à embranchements. Allez-vous venir en aide au cercle de sorcières local, ou vous retrouverez-vous mêlé à une secte dangereuse ?

Strange Antiquities : Laissez de côté la flore pour vous plonger dans l'occulte. En tant que gérant de la plus prestigieuse boutique d'antiquités occultes d'Undermere, vous devrez identifier des artefacts insolites, résoudre des énigmes surnaturelles et utiliser votre étrange inventaire pour aider les habitants excentriques de la ville à résoudre leurs problèmes des plus bizarres.