Stranded Deep - Le jeu de survie en milieu aquatique aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie en août 2021 sur Nintendo Switch, le jeu Stranded Deep s'apprête à plonger à nouveau à la mer en ce début d'année 2022. Beam Team Publishing et Just For Games viennent en effet de signer un nouveau partenariat pour pouvoir distribuer le jeu de survie en version physique à partir du 25 mars 2022 . Une occasion idéale de découvrir le jeu si vous êtes allergique au dématérialisé. En attendant, nous vous conseillons de (re)visionner le Let's Play narratif du JDG consacré au jeu pour vous "remettre dans le bain".

À propos de Stranded Deep : METTEZ VOS COMPÉTENCES DE SURVIE À L'ÉPREUVE DANS CETTE AVENTURE EN MONDE OUVERT. À la suite d'un mystérieux accident d'avion, vous errez au large de l'océan Pacifique. Sans personne, ni aucun moyen d'appeler à l'aide, vous devez faire de votre mieux pour survivre. CONSTRUISEZ. FABRIQUEZ. SURVIVEZ. ÉCHAPPEZ-VOUS. Explorez les fonds sous-marins et la terre ferme afin de trouver du matériel pour fabriquer les outils, les armes et l'abri dont vous aurez besoin pour rester en vie. Restez sur vos gardes : la faim, la soif et l'exposition vous mettront des bâtons dans les roues, tandis que vous affronterez les éléments et les dangereuses créatures du Pacifique. Vivez suffisamment longtemps, restez en vie ! Caractéristiques principales : EXPLOREZ : explorez sous l'eau et sur terre en cherchant des fournitures pour fabriquer les outils, les armes et les abris dont vous aurez besoin pour rester en vie.

SURVIVRE : chassez, pêchez, piégez et dépecez des animaux pour vous nourrir ou tuer pour affirmer votre domination sur les îles du vaste Pacifique.

RESTEZ EN VIE : restez vigilant : la faim, la soif et l'exposition conspirent contre vous alors que vous affrontez des éléments perfides et les créatures dangereuses du Pacifique. Vivez assez longtemps, restez en vie !

Source : Nintendo