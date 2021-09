La licence Story of Seasons fête ses 25 ans avec un trailer anniversaire

Il n'y a pas à dire, lorsque l'on voit les licences de notre jeunesse fêter leur anniversaire, ça nous met toujours un petit coup de vieux. La licence Story of Seasons de Marvelous n'est pas en reste puisque cette dernière fête cette année ses 25 ans. Pour l'occasion, le développeur nous a préparé une petite vidéo anniversaire retraçant l'histoire de la licence depuis ses débuts sur Super Nintendo.

Certains d'entre-vous se poseront surement la question de savoir pourquoi ce trailer montre également des jeux estampillés Harvest Moon. Pour l'anecdote, avant que les sociétés Marvelous et Natsume décident d'arrêter leur collaboration, c'est Marvelous qui s'occupait de la licence Harvest Moon, et qui lui a donné ses lettres de noblesse. Après leur séparation, Natsume a gardé les droit sur le nom de la licence Harvest Moon, et créé ses propres jeux à la finition bien différente de ce à quoi nous avait habitué Marvelous depuis des années. Quant à Marvelous, ils ont continué à faire vivre leur savoir en donnant un nouveau nom à leur licence phare : Story of Seasons.