Stories Untold : le thriller expérimental arrive sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux expérimentaux et les expériences vidéoludiques qui sortent des sentiers battus, vous serez heureux d'apprendre l'arrivée sur Nintendo Switch de Stories Untold, un thriller textuel avec des mécaniques de point & click. Plutôt bien reçu lors de sa sortie en 2017 sur PC et Mac, Stories Untold bénéficiera de petits changements pour son arrivée sur Nintendo Switch de manière à tirer partie de ses spécificités. Pour vous faire une première idée du titre développé par No Code et édité par Delvover, retrouvez son trailer ainsi qu'une courte présentation sur cette page.

Stories Untold sera disponible le 16 janvier prochain sur Nintendo Switch.