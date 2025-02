Stories from Sol: The Gun-Dog - Un nouveau Visual Novel rétro, et en français, disponible sur Nintendo Switch

Vous aimez le genre Visual Novel mais vous faire 20 heures d'aventures en anglais ne vous motive pas trop ? Microids Distribution France (MDF) et Astrolabe Games vous proposent de découvrir dès aujourd'huo leur dernier titre Stories from Sol: The Gun-Dog, disponible sur Nintendo Switch et PS5 en versions physiques et dématérialisées. Développé par le studio gallois Space Colony Studios, le titre nous propose une aventure bien rétro, avec des sous-titres français pour l'occasion. Vendu au tarif de 18,99€ sur l'eShop, 39,99€ en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

La guerre est finie. La guerre ne fait que commencer. Calendrier planétaire 214. Quatre années se sont écoulées depuis la fin de la guerre solaire. Notre protagoniste, marqué par la perte de ses compagnons d'équipage, est réaffecté au vaisseau de patrouille jovien Gun-Dog, qui a reçu l'ordre d'enquêter sur de mystérieux signaux provenant des confins de l'espace jovien. À l'insu de l'équipage du Gun-Dog, un nouveau danger se profile au plus profond de l'océan d'étoiles, menaçant non seulement le Gun-Dog, mais aussi tout son équipage. Incarnez l'officier de sécurité du Gun-Dog et tentez de sauver le vaisseau d'un assaillant inconnu tout en faisant face à la paranoïa, aux conspirations et aux vendettas qui éclatent au sein de l'équipage. Alors que la camaraderie s'effrite, parviendrez-vous à relever les défis qui vous attendent ? Le Jeu - Une lettre d'amour à l'anime rétro et à la science-fiction des années 80 Stories from Sol: The Gun-Dog est un roman visuel d'aventure dans l'esprit des titres classiques du PC-9800. Avec une esthétique vintage sur fond vert, Space Colony Studios s'efforce de créer un jeu "fidèle à l'époque" qui respire les vibrations rétro à tous points de vue, du texte aux effets visuels. Alors que le vaisseau de patrouille jovien navigue dans l'obscurité des étoiles, les joueurs auront l'impression de vivre une aventure dans un film de science-fiction des années 80 en résolvant le mystère dans lequel ils se trouvent.