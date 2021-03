Stonefly - Le nouveau titre de Flight School Studio se dévoile en vidéo

Nouveau projet du studio indépendant Flight School Studio, Stonefly vous propose d'embarquer dans un jeu d'action-aventure coloré dans le courant de l'été 2021 . Edité par MWM Interactive, nous vous proposons de retrouver ci-dessous le trailer de présentation du jeu, accompagné des premières images de gameplay.

Stonefly est un jeu de plateforme RPG dans un univers coloré et dynamique qui combine des éléments de gameplay avec un mecha miniature avec des phases de plateforme et des affrontements en King of the Hill contre des insectes. Dans Stonefly les joueurs contrôlent une mécanicienne miniature, qui modifie et répare les mechas B.U.G.. Les joueurs pourront se déplacer avec agilité dans l'environnement, en utilisant des propulseurs et des objets environnementaux pour se déplacer. Ils affronteront des insectes pour récupérer des minéraux essentiels qui sont utilisés pour les mechas et l'amélioration des compétences.