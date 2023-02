Stolen Realm - Un RPG au tour par tour innovant annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de RPG au tour par tour, Stolen Realm signé Burst2Flame Entertainment s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch, mais aussi PC et Xbox dans le courant du second trimestre 2023 . Proposant un concept innovant, nous vous laissons juger par vous-même avec son dernier trailer de présentation ci-dessous.

Encensé notamment par Shroud et Sacriel pour la flexibilité de ses classes et son dynamisme permanent, Stolen Realm reprend toute la profondeur des mécaniques stratégiques des RPG comme Divinity: Original Sin, et y apporte sa touche personnelle. Le système de tours synchrones permet aux membres de l’équipe du joueur et ceux de l’équipe ennemie d’exécuter leurs actions simultanément, générant des affrontements rapides, qui sont d’ordinaire l’apanage des Action-RPG, sans pour autant sacrifier l’aspect stratégique tant apprécié des fans de tour par tour.

Stolen Realm dispose d’un système de classes hautement personnalisables, qui vous permet de créer des classes traditionnelles ou de forger votre propre champion en donnant libre cours à votre instinct. Imaginez un assassin lanceur de sorts, un prêtre né de la glace ou un chevalier des ombres, en puisant dans plus de 300 compétences existantes. Avec plus de 700 objets entièrement modifiables à dénicher, c’est d’autant plus de possibilités qui viendront enrichir votre façon de jouer. Utilisez Abbadon la pourfendeuse d’âmes, une masse mythique qui ressuscite les ennemis tués en guerriers squelettiques qui combattront à vos côtés, ou dégainez Bloodletter, une épée maudite qui octroie un pouvoir supplémentaire au prix de votre sang. Des événements spéciaux de type D&D, où les effets des parchemins d’attributs sont permanents, poussent encore plus loin l’élaboration de votre personnage, dans ce jeu dont la vocation première est de vous inciter sans cesse à faire des choix décisifs.