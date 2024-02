Stolen Realm s'offre une sortie début mars sur Nintendo Switch

Pour ce début d'année 2024, le développeur Burst2Flame a décidé de s'inviter sur consoles avec la sortie de Stolen Realm, son RPG tactique au tour par tour. Attendu pour le 8 mars 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Stolen Realm reprend les fondements du RPG et les distille pour créer une expérience dynamique, mais épurée, de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur les choix décisifs qui vous attendent. Cela inclut des décisions stratégiques au combat, le moyen de tirer pleinement profit d'un système ultra flexible de classes permettant de créer à peu près n'importe quoi, de l'assassin lanceur de sorts au chevalier des ombres, et l'opportunité de faire des accords obscurs avec des démons lors, par exemple, d'évènements d'altération de vos attributs qui surviendront au fil de votre aventure.

Jouez à Stolen Realm en solo, ou en co-op avec 6 héros maximum, tandis que vous imaginerez un héros original à partir d'une panoplie de 300 compétences, réparties dans 10 arbres de compétences bien distincts, et en l'équipant grâce à plus de 700 objets de butin uniques et personnalisables. Des systèmes souples d’allées et venues offriront une grande flexibilité aux joueurs pour ce qui est de rejoindre ou de quitter une quête en cours, le jeu ajustant automatiquement la difficulté en fonction du nombre de joueurs actifs.