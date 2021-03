Stitchy in Tooki Trouble - Un épouvantail à la recherche de son maïs volé sur Nintendo Switch

Remplacez Donkey Kong par un épouvantail, et les bananes par des épis de maïs, et vous vous retrouvez avec Stitchy in Tooki Trouble. Attendu sur Nintendo Switch pour le 15 avril 2021 sur Nintendo Switch, ce jeu de plateforme se présente à nous ce jour avec un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Normalement proposé au tarif de 12,99€ , le titre est actuellement en précommande avec une remise de -25%, le faisant tomber à 9,74€.

Sauve ton maïs et bats le voleur Tooki ! Dans le rôle de Stitchy, un épouvantail dévoué, tu as pour mission de récupérer tes champs et chaque épi de maïs volé par le diabolique Tooki en bois!

Pars à la recherche de ton maïs à travers plusieurs mondes distincts. Au cours de ta quête légendaire, tu devras esquiver des piranhas en bois dans des jungles luxuriantes, combattre Tooki dans des temples obscurs, et essayer de ne pas perdre le contrôle lors d'une balade en chariot de mine sur la neige – et bien plus encore ! Chaque monde comporte 9 niveaux, un combat contre un boss et un niveau secret pour les curieux.

Stitchy est facile à prendre en main et tout aussi divertissant sur mobile. Les jolis graphismes de contes de fées, ainsi que les ennemis inventifs et les commandes intuitives, en font un plaisir pour tous les âges ! Fais-nous confiance – tu en resteras bouche bée !