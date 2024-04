stitch. - Réflexion et broderie sont de sortie sur Nintendo Switch

L'Indie World se termine en douceur avec la présentation de stitch., un jeu de réflexion vous demandant de compléter des patterns appelés tambours pour réaliser des broderies colorées. D'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

stitch. est un jeu de réflexion décontracté où vous faites de la broderie sur une grille numérotée. L'objectif principal est de remplir les zones des niveaux sans laisser d'espace pour compléter les tambours.

stitch. vous permet de créer de magnifiques motifs de broderie, en résolvant des niveaux et des tambours de différentes difficultés et tailles. L'apprentissage est simple, mais la maîtrise est plus compliquée !

Cousez tous les plus beaux paysages, plantes, animaux, objets et plus encore.

RÈGLES SIMPLES, SOLUTIONS COMPLIQUÉES

stitch. offre une vaste gamme de contenus ludiques et des milliers de niveaux faciles à extrêmement difficiles. Choisissez le motif, la taille et la catégorie du tambour de votre choix et avancez dans les niveaux pour créer un chef-d'œuvre de broderie.

MOTEUR DE BRODERIE RÉALISTE

Comme toute autre forme d'art, la broderie à la main vous offre une expérience calme, apaisante et inspirante.

Développé en interne, le moteur de broderie réaliste vous permet de profiter de la sensation de jouer avec un vrai fil à broder.

TAMBOURS RÉGULIERS

stitch. propose plus de 180 tambours réguliers dans plusieurs tailles et catégories.

Partant pour une longue aventure dans l'univers de la broderie ? Choisissez un tambour avec un joli paysage en taille XXL.

Vous cherchez quelque chose de rapide et amusant qui vous aidera à vous détendre ? - Cousez un adorable ours en peluche ou une plante colorée !

CASSE-TÊTES SHIKAKU QUOTIDIENS

Ne manquez pas de revenir chaque jour pour profiter des casse-têtes Shikaku quotidiens. Ils sont difficiles et ne s'accompagnent d'aucun indice.

MODE COUTURE LIBRE

Une fois terminé, vous pouvez refaire chaque tambour en mode Couture libre. Choisissez votre motif préféré et coloriez-le comme vous le souhaitez !

DÉFIS

Suivez et réalisez tous les défis variés et amusants pour collecter des points et améliorer votre niveau.

ACCESSIBILITÉ

1. La fonctionnalité « Contour des chiffres » accentue la netteté et le contraste des chiffres présents sur la grille pour aider les daltoniens et les malvoyants.

2. La fonctionnalité « Réduire le mouvement » désactive tous les mouvements et animations instantanés.

3. La fonctionnalité « Gros chiffres » augmente la taille des chiffres de la grille pour une meilleure visibilité.

UNIVERSEL ET FAMILIAL

stitch. est un jeu familial, adapté à tous les âges et à tous les genres.