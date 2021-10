Stilstand - Quand la crise existentielle s'invite sur Nintendo Switch

Toujours présent pour nous fournir des titres obscurs mais riches en émotions, nakana.io vient de dévoiler ce jour la sortie prochaine de Stilstand sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé à partir du 5 novembre au petit prix de 2,99€, le jeu se présente comme un visual novel interactif développé par Niila Games et signé Ida Hartmann, dont le contenu repose essentiellement sur la crise existentielle qu'à subit cette dernière. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Stilstand est un projet profondément personnel issu directement de la crise existentielle d'Ida Hartmann alors qu'elle terminait ses études. Le premier jeu de l'auteure est créé en collaboration avec Niila Games, un studio qui s'efforce de défier et de déformer les frontières du médium jeu. Sur Nintendo Switch et Sony PS4, il est publié par Nakana.io, un label basé à Varsovie et axé sur les jeux porteurs de sens. Stilstand est soutenu par l'Institut danois du film et la Danish Art Foundation.