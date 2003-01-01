Sticky Business s'offre une sortie en version physique

La petite boutique d'autocollants Sticky Business est de retour plus de 2 ans après sa sortie en dématérialisé sur l'eShop de la nintendo Switch pour s'offrir une sortie physique. Ce nouveau partenariat entre Super Rare Games, Spellgarden Games et Assemble Entertainment permettra aux joueurs qui le désirent de mettre la main sur l'une des 3000 boîtes qui seront proposés en précommande à partir du 9 juillet sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Gérez votre propre petite boutique d'autocollants : créez des autocollants, préparez les commandes et apprenez-en plus sur vos clients. À vous de créer la boutique la plus mignonne d'Internet !

Vous voulez une collection d'autocollants de chats ? Ne vendre que des autocollants avec des sorcières ? Ou ajouter des visages ridicules à vos créations ?

Combinez des dizaines d'éléments pour créer et vendre votre collection d'autocollants. Un certain type d'autocollants attire un certain type de clientèle ! Vous pouvez ajouter de super effets pour les rendre encore plus spéciaux !

Préparez les commandes et apprenez-en plus sur vos clients lorsqu'ils viennent vous acheter des autocollants !