Sticky Business - Gérez dès à présent votre boutique de stickers sur Nintendo Switch

Proposé par les développeurs Spellgarden Games, Sticky Business se présente comme un jeu de simulation où vous gérer une boutique de stickers à créer pour différents clients. Avec plus de 400 éléments à combiner, vous aurez de quoi faire marcher votre créativité pour donner votre touche personnelle à chacun des clients qui se présentera dans votre boutique. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, un DLC payant dénommé Plan With Me est également disponible, et propose aux joueurs 10 clients supplémentaires à satisfaire ainsi qu'une centaine de nouveaux éléments. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.