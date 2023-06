Stellar Wanderer DX - La galaxie vous attend sur Nintendo Switch

Le studio Leoful et le développeur indé roumain Dream Builder Studios viennent de dévoiler le trailer d'un nouveau projet de simulation spatiale en Open World : Stellar Wanderer DX. Le titre n'est pas attendu avant 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Stellar Wanderer DX est une simulation de combat spatial à l'ancienne qui se déroule dans un vaste univers ouvert, inspiré de jeux tels que Freelancer. Choisissez entre quatre classes différentes - Chasseur, Commerçant, Tank ou Ingénieur, chacune ayant ses propres capacités et bonus. Combattez les factions ennemies, exploitez et échangez des ressources, personnalisez votre vaisseau, et bien plus encore. Les joueurs peuvent choisir de suivre l'histoire ou d'explorer la galaxie et d'accomplir des missions secondaires à leur propre rythme.