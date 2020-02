Stela se dévoile sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeux de plateforme à l'ambiance singulière, voici une nouvelle qui devrait vous intéresser. La page Youtube officielle de Nintendo vient de dévoiler un premier trailer de Stela sur Nintendo Switch. SkyBox Labs vous donne donc rendez-vous sur l'eShop le 13 mars prochain .

Stela est un jeu de plateforme cinématographique et atmosphérique sur une jeune femme témoin des derniers jours d’un monde antique mystérieux.



Surmontez des défis intimidants, un terrain traître et des bêtes gargantuesques, tout en traversant un terre en décomposition. Manipulez l’environnement pour résoudre des énigmes laborieuses et passez inaperçu des créatures dangereuses, sous couverture du paysages silencieux, tout cela accompagné d’une bande-son originale. Survivez aux environnements écrasants, comprenant des villages mystérieux, des forêts effrayantes et des grandes ruines souterraines qui s’animent dans cette aventure atmosphérique.