Stela s'offre une vidéo de lancement

Jeu de plateforme cinématographique et contemplatif développé par SkyBox Labs, Stela est disponible depuis ce vendredi 13 mars sur Nintendo Switch. Pour cette occasion, la chaine Youtube de Nintendo a dévoilé un trailer de lancement permettant d'en apprendre un peu plus sur le titre. Si vous êtes tenté par l'aventure, Stela est proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 17,99€, et vous demandera 3,4 Go d'espace de stockage.

Stela est un jeu de plateforme cinématographique et contemplatif mettant en scène une jeune femme témoin des derniers jours d'un monde antique mystérieux. À travers un paysage en décomposition, surmontez des défis intimidants, des terres semées d'embûches et des monstres gargantuesques. Manipulez l'environnement pour résoudre des puzzles complexes, évitez de dangereuses créatures en vous dissimulant dans des paysages blafards et laissez-vous emporter par une bande-son somptueuse. Survivez dans des environnements défilants composés de villes mystérieuses, de forêts effrayantes et d'immenses ruines souterraines qui s'animent dans cette aventure onirique.