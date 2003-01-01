STEINS;GATE RE:BOOT s'offre un nouveau trailer

Spike Chunsoft vient de dévoiler un nouveau trailer pour le reboot de sa licence phare STEINS;GATE dénommé sobrement STEINS;GATE RE:BOOT. Ce dernier met notamment en avant une toute nouvelle route scénaristique créée exclusivement pour cet opus. Malheureusement si du contenu additionnel est toujours bienvenu, aucune traduction française n'est au programme par le développeur MAGES. Le titre est néanmoins attendu pour le 29 octobre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents en versions dématérialisée et physique.

À propos de STEINS;GATE RE:BOOT

STEINS;GATE RE:BOOT revisite STEINS;GATE, initialement sorti en 2009 sur la console Xbox 360™, et propose des visuels entièrement retravaillés ainsi que de nouveaux contenus narratifs.

À propos de la route supplémentaire

Après avoir enduré d’innombrables épreuves brutales, le protagoniste Rintaro Okabe se retrouve projeté dans une nouvelle ligne d’univers. Dans ce monde, la machine à remonter le temps n’a jamais été achevée, et les D-Mail, ces messages capables de modifier le passé, n’existent pas.

Radicalement différent de la ligne temporelle qu’il connaît, Okabe peine à comprendre la situation. Cherchant de l’aide, il se précipite au laboratoire, mais il est accueilli par des regards hostiles de la part des membres du laboratoire qui devraient pourtant être ses amis.