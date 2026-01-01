STEINS;GATE RE:BOOT : une sortie fixée au 29 octobre 2026 en Occident, nouvelles infos et trailer dévoilés
STEINS;GATE RE:BOOT se précise enfin. Spike Chunsoft a officialisé l’arrivée en Amérique du Nord et en Europe de cette relecture du cultissime visual novel le 29 octobre 2026, tout en ouvrant les précommandes des éditions physiques. L’éditeur en a également profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une série de détails inédits sur les améliorations apportées à ce remake très attendu.
Développé comme une refonte ambitieuse du légendaire STEINS;GATE, cet épisode sera proposé en édition Standard et édition SteelBook sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PS5. Ces deux versions arboreront une toute nouvelle illustration signée huke, le character designer historique de la licence, et incluront un sticker exclusif en bonus de première impression. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes auprès des revendeurs participants. La liste complète est disponible sur le site officiel du jeu.
Basée sur le scénario de STEINS;GATE ELITE, l’histoire a été retravaillée afin d’offrir un rythme plus équilibré et une expérience de lecture globalement plus fluide. En plus de nouveaux dialogues et de nouveaux textes narratifs, une toute nouvelle worldline ainsi qu’un scénario de fin inédit ont été ajoutés, proposant aux joueurs une histoire totalement inédite. Le volume de texte a également été considérablement enrichi, offrant une expérience narrative encore plus dense.
Voix et bande-son nouvellement enregistrées
L’intégralité des doublages du jeu a été réenregistrée en japonais, tandis que toute la bande-son a été entièrement recréée par le compositeur Tsuyoshi Abo.
Graphismes entièrement remaniés
Tous les portraits de personnages, arrière-plans et illustrations d’événements ont été redessinés intégralement depuis zéro, offrant une refonte visuelle majeure. Comparé à la version originale sortie sur Xbox 360, le nombre d’illustrations d’événements a pratiquement doublé, tandis que celui des décors a augmenté d’environ 20 %. Cet enrichissement visuel renforce encore davantage l’immersion.
Expressions dynamiques grâce à E-mote
Grâce à l’utilisation de l’outil d’animation nouvelle génération E-mote, les personnages gagnent en réalisme et en expressivité. Des changements subtils d’expression faciale aux mouvements naturels de respiration, chaque détail contribue à renforcer l’immersion narrative. Une démonstration vidéo permet d’illustrer les possibilités offertes par cette technologie.