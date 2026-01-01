STEINS;GATE RE:BOOT : une sortie fixée au 29 octobre 2026 en Occident, nouvelles infos et trailer dévoilés

STEINS;GATE RE:BOOT se précise enfin. Spike Chunsoft a officialisé l’arrivée en Amérique du Nord et en Europe de cette relecture du cultissime visual novel le 29 octobre 2026 , tout en ouvrant les précommandes des éditions physiques. L’éditeur en a également profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une série de détails inédits sur les améliorations apportées à ce remake très attendu.

Développé comme une refonte ambitieuse du légendaire STEINS;GATE, cet épisode sera proposé en édition Standard et édition SteelBook sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PS5. Ces deux versions arboreront une toute nouvelle illustration signée huke, le character designer historique de la licence, et incluront un sticker exclusif en bonus de première impression. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes auprès des revendeurs participants. La liste complète est disponible sur le site officiel du jeu.