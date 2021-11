SteamWorld Headhunter annoncé - Trailer + premières infos

SteamWorld est une série de jeux vidéo développés par le studio suédois Image & Form dont le premier opus, un Tower Defense, est sorti en 2010 sur DSi. Depuis, la licence s'est déclinée sur consoles Nintendo avec des jeux très différents (stratégie au tour par tour, plateforme, jeu de rôle...) Ainsi, il y a eu SteamWorld Dig en 2013 , SteamWorld HEIST en 2015 , SteamWorld Dig 2 en 2017 et SteamWorld Quest sorti en 2019 sur Nintendo Switch. Si vous aimez le "style et le charme" de la série, réjouissez-vous puisque si on en croit l'éditeur Thunderful on devrait les retrouver dans le nouvel opus nommé SteamWorld Headhunter.

Peu d'informations pour le moment si ce n'est que l'intrigue du titre devrait suivre celle de SteamWorld Dig 2 et qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure en 3D, jouable à la troisième personne et en coopération. A ce stade, on ne sait pas quand ni sur quelle plateforme on pourra retrouver SteamWorld Headhunter. Cependant, la série étant née et s'étant épanouie sur consoles Nintendo, on ne serait pas vraiment étonné d'y retrouver SteamWorld Headhunter. En attendant d'autres infos, retrouver le premier teaser de SteamWorld Headhunter et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.