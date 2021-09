Staxel - Le jeu d'agriculture en mode Sandbox enfin disponible sur Nintendo Switch

Univers montrant ce qu'aurait pu donner la fusion de Minecraft et Harvest Moon, Staxel est enfin disponible à la vente sur l'eShop de la Nintendo Switch. Actuellement proposé à 14,99€ contre 19,99€ jusqu'au 28 septembre 2021, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de Staxel.

Bienvenue sur Staxel, une île pittoresque abritant de nombreux personnages attachants, ainsi que des insectes et des poissons à attraper, des fossiles à déterrer et des quêtes à terminer ! Installez-vous dans votre nouvelle ferme à la campagne, rénovez-la, remplissez-la de cultures et d'animaux, puis changez le tout en fonction des saisons. Lorsque vous ne faites pas d'agriculture, lancez-vous dans des passe-temps pour vous faire un peu d'argent ou rapprochez-vous des locaux !

Prenez soin de votre ferme

Installez-vous sur Staxel et trouvez vos racines dans votre nouvelle vie. C'est à vous de rénover, améliorer et entretenir votre chez vous. Cultivez les champs, occupez-vous de vos cultures, et adoptez une grande variété d'animaux adorables comme des vaches, des moutons, des chats et des chiens. Adaptez-vous en fonction des saisons pour apprécier pleinement le fruit (et les légumes) de votre travail toute l'année !

Changez le monde selon vos envies

Avec une large quantité de ressources disponibles et des outils adaptés à chaque tâche, vous êtes responsable de toutes les constructions dans le monde de Staxel, de votre ferme à la maison des voisins, en passant par l'épicerie et même la mairie ! Ferez-vous grandir le village en conservant son côté rustique, ou prendrez-vous une toute nouvelle direction ? Peut-être préférerez-vous vous concentrer sur vos propres projets ? Le choix vous appartient, et votre créativité est l'outil qu'il vous faut !

Deux façons de jouer

Dans Staxel, vous pouvez jouer de deux manières. Vous pouvez partir de rien et travailler pour avancer, gagner de l'argent et faire grandir votre ville en même temps que votre ferme, ou vous pouvez commencer en mode Créatif, dans lequel l'argent et les ressources ne sont pas un problème. Construisez, détruisez et agrandissez comme il vous plaira, sans contraintes.

Faites l'expérience d'une vie à la campagne

Le village local est habité par tout un tas de personnages variés et offre de nombreuses activités. Vous pouvez vous faire des amis, vous lancer dans un nouveau hobby, faire du shopping, compléter de nombreuses collections ou juste vous tenir au courant des dernières nouvelles avec vos voisins. La vie à la campagne est riche, gratifiante et unique en son genre !

Festivals

La météo n'est pas la seule chose qui change avec les saisons. Participez aux festivals annuels qui transforment la ville. Récupérez de nouveaux objets, offrez votre aide aux locaux et amusez-vous !

Faites-vous des amis, devenez colocataires

Rapprochez-vous des villageois à travers des quêtes sur-mesure qui débloquent de nouveaux objets, de nouvelles recettes et de nouvelles infrastructures pour la ville. Apprenez à connaître les goûts de chaque villageois et aidez-les à résoudre leurs tracas quotidiens, et peut-être que l'un d'entre eux deviendra votre colocataire !

Explorez des lieux reculés

En vous rapprochant des villageois, vous aurez la possibilité de visiter des îles reculées au milieu de l'océan, avec de nouvelles ressources à récupérer, des cultures à faire pousser, des animaux à élever et de nouveaux amis à vous faire ! Vous pouvez aussi profiter des portails lors des festivals. Ils vous permettront de visiter des îles spéciales pleines de ressources qui se réinitialisent chaque saison, pour que vous puissiez en profiter sans avoir à retourner votre village.