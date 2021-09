Staxel - Le jeu d'agriculture en mode Sandbox annoncé sur Nintendo Switch

La mode des jeux de simulation de vie la ferme n'est pas prête de s'arrêter. Développé par Plukit et sorti depuis 2019 sur Steam, Staxel s'apprête à s'offrir un passage sur Nintendo Switch le 23 septembre 2021 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu.

Staxel est un jeu d'agriculture en Sandbox qui est actuellement en développement. Occupez vous de votre ferme et améliorez le village par vous-même ou demandez de l'aide à vos amis via le mode multijoueur pour faire une ferme prospère!



Découvrez la vie au village



En tant que nouvel arrivant, on attends beaucoup de vous. Le village est rempli de toutes sortes de personnages hauts en couleurs à rencontrer et lier des amitiés. Bien sûr, ils pourraient avoir des faveurs à vous demander, mais les aider rapportera des récompenses inattendues ! Lorsque vous ne traînez pas avec les villageois ou que vous travaillez à la ferme, vous pourriez poursuivre un nouveau passe-temps, compléter l'une des nombreuses collections, dépenser votre argent durement gagné dans les magasins locaux ou travailler sur les améliorations au village. Vos nouveaux voisins apprécieront certainement votre aide!



Entretenez votre ferme



Plantez vos racines et installez-vous dans votre vie en tant que nouveau fermier du village. En commençant avec une vieille maison délabrée et des terres envahies par la nature, c'est à vous de faire tourner cet endroit. Plantez des graines, prenez soin de vos cultures ainsi que de vos animaux et développez des améliorations dans votre ferme. N'oubliez pas : si vous prenez soin de votre ferme, elle prendra soin de vous!



Personnalisez votre Sandbox



Staxel prends place dans un monde Sandbox basé sur le voxel. Vous pouvez modifier votre environnement de la manière que vous souhaitez, et avec un choix riche de matériaux dans le jeu et une approche simple et facile pour les moddeurs, vous pourrez vraiment créer votre propre monde unique. Allez vous agrandir le village en gardant son charme rustique, ou prendre une toute autre direction ? Peut-être quitterez vous le village pour vous concentrer sur vos propres projets ? Cela ne dépendra que de vous, et votre créativité n'est que l'outil pour le faire !