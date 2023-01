Startup Company - Le jeu de gestion de Hovgaard Games est disponible sur Nintendo Switch

En attendant de créer votre société, que diriez-vous d'effectuer une petite simulation sur votre Nintendo Switch. Startup Company, créé par Hovgaard Games est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi que sur différents supports concurrents.

Dans Startup Company, faites mieux que les géants du secteur en dirigeant une startup ! Développez une nouvelle application de rencontres, concurrencez les principaux réseaux sociaux ou créez et maintenez un service de streaming de jeux vidéo. Passez d'une idée à sa concrétisation, mais vous ne pourrez pas réussir seul.

Embaucher et former une équipe de chercheurs, de développeurs et de concepteurs pour prospérer. Donnez des responsabilités à vos employés, promouvez et rémunérez-les à leur juste valeur afin d'éviter le turn-over. Attention, l'attrition naturelle est votre ennemi, ne laissez pas vos meilleurs employés quitter le navire !

Une équipe heureuse et une charge de travail adaptée permettra aux bénéfices de s'envoler. Décorez le bureau afin d'obtenir le meilleur environnement possible et continuez à le rénover au fur et à mesure que le nombre d'employés de l'entreprise augmente.