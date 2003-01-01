Starship Troopers: Ultimate Bug War! annoncé sur Nintendo Switch 2

La Fédération terrienne a besoin de VOUS pour sauver l’humanité dans Starship Troopers: Ultimate Bug War, le nouveau rétro-FPS de Dotemu et Auroch Digital. Attendu pour le début de l'année 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Le Général Johnny Rico (joué par Casper Van Dien dans les films Starship Troopers) présente le premier jeu officiel de la Fédération à tous les civils en voie d’obtenir la citoyenneté :

25 ans après les événements du premier film Starship Troopers, cette campagne héroïque voit la militaire expérimentée Samantha Dietz raconter sa traque du redoutable Insecte Assassin pendant la Première Guerre contre les Insectes. Revivez cette expérience cathartique en annihilant les Arachnides sur leurs terres, à Klendathu, et voyagez au cœur de nouvelles contrées comme la planète P dans cette campagne furieusement efficace. 14 armes (dont le célèbre fusil Morita), 11 soutiens tactiques et un véhicule Mech vous y attendent : cette simulation de combat en 3D pixélisée s’annonce délicieusement sanglante.

Les citoyens et citoyennes qui souhaitent se préparer au mieux peuvent suivre la formation au combat anti-insectes proposée par Starship Troopers: Ultimate Bug War! afin d’acquérir les compétences nécessaires pour éliminer la menace insectoïde.