Starsand - Mettez au défi votre instinct de survie au milieu d'un désert hostile

Si vous êtes un adepte de jeux de survie, peut-être avez-vous aperçu Starsand dans vos recommandations eShop ce week-end ? Développé par Tunnel Vision Studio et Fantastico Studio, Starsand vous propose d'évoluer sur une planète prenant la forme d'un immense désert, habité par un tas de créatures hostiles. Disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bien loin de toute civilisation, il faut se frayer un chemin à travers des dunes solitaires, constamment à la recherche de la prochaine source d’eau qui, cependant, ne contient pas seulement de l’eau et de la nourriture. Dans les oasis se terrent des dangers aussi grands que le désert. La prudence est de mise ; il est temps d‘explorer le monde dans toute sa rudesse et de résoudre un grand mystère. Le joueur doit construire une forteresse pour se protéger des nombreux dangers qui l‘attendent... Tout ce qu'il trouvera ne sera peut-être pas forcément d’origine terrestre...

On peut se demander pourquoi de toutes les personnes, c’est lui qui se retrouve là ? Il y a une raison pour tout. Il faudra trouver des manuscrits longtemps oubliés, explorer des monuments partiellement en ruines, construire des armes et récolter les matériaux extraterrestres qui ouvriront de nouvelles possibilités. Le joueur devra également chasser, planter et cueillir ses fruits.

Avec un peu de chance et d’efforts, il pourra trouver un compagnon animal. Les chameaux rendront les voyages plus faciles. Il faudra donc prendre grand soin d’eux. En tant que compagnon loyal, ils seront utiles et aideront à dépasser le sentiment de solitude !

De nombreux dangers sont à défier ! La chaleur, le froid, les ennemis, les créatures extraterrestres et les caprices de la nature – il y a bien des moyens de mourir là, mais un seul pour survivre !