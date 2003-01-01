Stars In The Trash arrive sur Nintendo Switch

Sorti il y a un an sur Steam, Stars In The Trash s'offre une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch ce jour. Proposé au prix de 14,99€ avec une promotion de -30% pour son lancement, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Las d'être coincé chez lui, Moka, un chat trop gâté, décide de faire une fugue et de partir à l'aventure. Son voyage, cependant, se révèle plus périlleux que prévu : la fourrière a décidé de nettoyer les rues. Moka risque de tout perdre, y compris son meilleur ami ; il doit apprendre à survivre et à mesurer tout ce qu'il a laissé derrière lui.

AVANTAGES

Explorez un monde sublime réalisé à la main, tout en aquarelle.

Vivez la magie d'un véritable dessin animé.

Découvrez le pouvoir de l'amitié.

Plongez dans un périple rempli d'émotions.

Devenez un chat.

CE JEU EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Avez-vous toujours voulu vivre une vie de chat?

Aimez-vous les classiques des dessins animés?

Vous lancer dans des histoires pleines d'émotion?

Vous préférez les jeux courts (deux à trois heures de jeu)?

Les défis simples et intuitifs?

Parfait ! Notre jeu, c'est tout ça et plus encore.