Stars In The Trash arrive sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Hier à 00:12
Sorti il y a un an sur Steam, Stars In The Trash s'offre une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch ce jour. Proposé au prix de 14,99€ avec une promotion de -30% pour son lancement, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.
Las d'être coincé chez lui, Moka, un chat trop gâté, décide de faire une fugue et de partir à l'aventure. Son voyage, cependant, se révèle plus périlleux que prévu : la fourrière a décidé de nettoyer les rues. Moka risque de tout perdre, y compris son meilleur ami ; il doit apprendre à survivre et à mesurer tout ce qu'il a laissé derrière lui.
AVANTAGES
- Explorez un monde sublime réalisé à la main, tout en aquarelle.
- Vivez la magie d'un véritable dessin animé.
- Découvrez le pouvoir de l'amitié.
- Plongez dans un périple rempli d'émotions.
- Devenez un chat.
CE JEU EST-IL FAIT POUR VOUS ?
- Avez-vous toujours voulu vivre une vie de chat?
- Aimez-vous les classiques des dessins animés?
- Vous lancer dans des histoires pleines d'émotion?
- Vous préférez les jeux courts (deux à trois heures de jeu)?
- Les défis simples et intuitifs?
Parfait ! Notre jeu, c'est tout ça et plus encore.
