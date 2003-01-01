STARBITES - Un nouvel RPG débarque en mai sur Nintendo Switch avec un trailer... surprenant !

NIS America vient de dévoiler STARBITES, un nouvel RPG signé IKINAGAMES à destination de la Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Attendu pour le 21 mai sur l'eShop de la console, le titre proposera des sous-titres anglais et Français. Point amusant, NIS nous propose de découvrir un trailer du jeu avec un doublage français généré automatiquement... qui ne vous fera pas regretter l'absence d'un doublage complet dans la langue de Molière.

Rejoins Lukida et ses alliés dans leur quête pour découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !

Enfourchez votre Motorbot et foncez vers la liberté dans le tout nouveau RPG STARBITES ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les conséquences d'une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida cherche à s'échapper vers les étoiles, mais une attaque soudaine menée par un robot géant déclenche une série d'événements qui changeront sa vie – et le destin de Bitter – à jamais.

Explorez les vastes paysages de Bitter au guidon de votre Motorbot et frayez-vous un chemin vers la victoire grâce à un système de combat au tour par tour facile à prendre en main et gratifiant à maîtriser. Constituez votre équipe, équipez vos Motorbots d'un matériel puissant et partez à l'aventure dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes, la vérité sur ce qui s'est passé il y a 45 ans vous attend…