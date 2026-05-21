STARBITES - La Nintendo Switch 2 Édition est disponible

Initialement sorti le 21 mai 2026, il ne manquait à STARBITES qu'une mise à jour permettant au jeu de profiter des performances de la Nintendo Switch 2. NIS America vient ainsi de confirmer que la Nintendo Switch 2 Édition du RPG est disponible dès à présent sur l'eShop. Pour les joueurs ayant déjà la version Nintendo Switch, un patch de mise à niveau est également disponible au prix de 4,99€. Les principales nouveautés de cette amélioration se résument en une résolution et une fluidité d'image accrues !

Bitter — une planète désertique jonchée des débris d'une guerre interstellaire. Il y a 45 ans, le conflit a rencontré une fin abrupte lorsque tous les vaisseaux spatiaux se sont mystérieusement écrasés sur Bitter. Aujourd'hui, la jeune récupératrice Lukida rêve de quitter cette planète, mais une attaque soudaine par un gigantesque robot déclenche une série d'événements qui changeront à tout jamais sa vie... et la face de Bitter.

Source : Nintendo