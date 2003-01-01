STARBITES est disponible sur Nintendo Switch

Dernière création de IKINAGAMES Co., Ltd, STARBITES se présente comme un RPG vous emmenant à la découverte d'une planète désertique ravagée. Disponible depuis le 21 mai sur Nintendo Switch avec des sous-titres anglais et français, une version Nintendo Switch 2 sera également de la partie et sortira à une date encore inconnue pour le moment. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

À propos de STARBITES

Rejoignez Lukida et ses alliés alors qu’ils cherchent à découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !

Montez à bord de votre Motorbot et foncez vers la liberté dans le tout nouveau RPG STARBITES ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les conséquences d’une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida rêve de s’échapper vers les étoiles. Mais l’attaque soudaine d’un gigantesque robot déclenche une série d’événements qui changeront à jamais sa vie — ainsi que le destin de Bitter.

Explorez les vastes étendues de Bitter à dos de Motorbot et remportez la victoire grâce à un système de combat au tour par tour facile à prendre en main, mais gratifiant à maîtriser. Constituez votre équipe, équipez vos Motorbots de puissants équipements et aventurez-vous dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes se cache la vérité sur les événements survenus il y a 45 ans…

Caractéristiques :

Brisez vos ennemis

Découvrez les faiblesses de vos adversaires, puis brisez leur garde pour infliger un maximum de dégâts dans un gameplay RPG classique au tour par tour, accessible mais difficile à lâcher. Profitez de tours supplémentaires grâce au mode Driver’s High pour renverser complètement le combat !

Prenez la route avec votre Motorbot

Chaque personnage possède un Motorbot personnel reflétant sa personnalité et son style de combat. Lukida chevauche un robot équipé d’une fronde, tandis que Gwendoll file à toute vitesse sur son impressionnante moto volante.

Des secrets enfouis sous les dunes

Les sables de Bitter dissimulent de nombreux mystères. Découvrez la vérité dans cette histoire captivante mêlant regrets, vengeance et pardon.