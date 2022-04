STAR WARS: The Force Unleashed est disponible sur Nintendo Switch

Le pouvoir de la Force est grand sur Nintendo Switch. La console hybride ayant reçu ces derniers mois de nombreux titres de la licence Star Wars, c'est au tour de l'opus Wii STAR WARS: The Force Unleashed de revenir sur l'eShop dans une version réadaptée aux Joy-Con. Disponible dès à présent au prix de 19,99€, nous vous laissons (re)découvrir ci-dessous un descriptif complet du jeu, accompagné de son trailer de lancement.

Vous êtes Starkiller, l'apprenti secret de Dark Vador, formé dans la poursuite et la destruction des Jedi. Utilisez vos pouvoirs de la Force dévastateurs et vos techniques au sabre laser pour remplir votre mission. Tout comme dans la version de 2008 sur Wii, utilisez les commandes par mouvements aux Joy-Con et ressentez tout le pouvoir destructeur de la Force ou défiez un ami en mode Duel multijoueur local en 1 contre 1 !