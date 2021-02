STAR WARS Republic Commando un classique de l'ère LucasArts annoncé sur Nintendo Switch

Surprise du jour, le classique STAR WARS Republic Commando va sortir sur Nintendo Switch le 6 avril prochain . Annoncé au prix de 14,99 euros sur l'eShop, ce jeu était initialement sorti sur Pc et sur la toute première Xbox en mars 2005 soit il y'a 16 ans déjà. Pour l'instant aucune information quant au potentiel retour de son très addictif multijoueur mais nul doute que nous en saurons plus à ce sujet très bientôt. Êtes-vous prêt à embarquer avec l'escouade Delta sur Geonosis, à bord d'un vaisseau fantôme et de Kashyyyk, la fameuse planète des Wookies ? La bande-annonce ci-dessous pourrait vous aider à faire votre choix.

Lead your squad throughout the galaxy and re-live the legendary campaign with modernized controls when STAR WARS Republic Commando launches for #NintendoSwitch on April 6!



