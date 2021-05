Star Wars : liste des dix jeux les plus vendus aux Etats-Unis

Hier, c'était le 4 mai , et donc le Star Wars Day ("May the fourth be with you" au cas où), une journée internationale entièrement dédiée à la saga de Star Wars. Pour l'occasion, le NPD Group qui régulièrement publie les chiffres de ventes des consoles et des jeux vidéo aux Etats-Unis, a publié les dix jeux Star Wars les plus vendus sur le territoire américain depuis janvier 1995. En tête, on retrouve Star Wars : Battlefront sorti en 2015 sur PS4 et Xbox One mais pas sur consoles Nintendo. Cependant dans la liste on retrouve trois LEGO Star Wars qui ont fait les beaux jours des consoles de Big N mais aussi Star Wars: The Force Unleashed qui avait eu droit à une version Wii et Star Wars : Shadows of The Empire titre emblématique de la N64.

Pour rappel, un nouveau LEGO Star Wars est attendu d'ici peu sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Ils 'agit de LEGO STAR WARS La Saga Skywalker. Pour plus d'infos, voir nos news précédentes.

It's May 4th, so here are the top 10 best-selling Star Wars games in the U.S. from January 1995 through March 2021.



2015's Star Wars: Battlefront remains the best-selling Star Wars game in U.S. history, with Star Wars Jedi: Fallen Order ranking 2nd.



Source: The NPD Group pic.twitter.com/H6VP6TzhZ5 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2021

Source : Nintendolife