STAR WARS: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords - La suite du jeu culte annoncée sur Nintendo Switch

Après la remarquée sorti de STAR WARS: Knights of the Old Republic, le RPG culte de Bioware et de LucasArt, sur Nintendo Switch le 11 novembre dernier , c'est au tour de sa non moins culte suite de débarquer sur la console hybride. Le 8 juin prochain , soit 7 petits moins après le premier épisode, STAR WARS: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords viendra à son tour jouer du sabre laser sur l'eShop.

Cette nouvelle édition proposera des cinématiques, des textures, une interface utilisateur et une résolution en haute définition et adaptée spécialement pour la Nintendo Switch. Une première bande-annonce est disponible ci-dessous.