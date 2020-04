Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy et Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast s’offrent une version boîte sur Nintendo Switch

La Force est grande chez Limited Run Games. Chargé de proposer aux joueurs des versions physiques de jeux ne sortant initialement qu'en versions dématérialisées, la société vient d'annoncer sur son compte Twitter l'arrivée de Jedi Knight : Jedi Academy et Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast en 5 versions !

Pour mettre la main sur ces derniers rien de plus simple, il vous suffira de vous rendre sur le site officiel de Limited Run Games le 24 avril , et de choisir la ou les versions de votre choix !

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast and Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy will be available as a dual-pack with slipcover on both PS4 and Switch.



Available to pre-order alongside standard editions for 4 weeks beginning Friday, April 24 at 10am ET on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/mhNiiu7eU5