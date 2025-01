STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles : le trailer sur Nintendo Switch

Décidément, les jeux se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine sont encore légions à notre époque. Aspyr, en collaboration avec Lucasfilm Games viennent de sortie ce 23 janvier un nouveau jeu de la licence Star Wars, sobrement intitulé Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop de la console, les joueurs peuvent (re)découvrir le titre sorti en 2000 sur plateformes modernes avec de nouveaux modes et un système de contrôles repensé. Nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Reprenez le Palais de Theed dans ce jeu de sabre laser effréné. Vous aurez le pouvoir de la Force, ainsi que votre fidèle sabre laser, pour vous aider à repousser des légions de droïdes de combat, de droïdekas, d’assassins et autres créatures tirées de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme.

*CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Plongez dans l’action grâce à ce jeu d’arcade à défilement horizontal dans la galaxie Star Wars

Incarnez Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Adi Gallia ou Qui-Gon Jinn pour jouer et affrontez des droïdes et d’autres ennemis tirés de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme.

Ou incarnez l’un des personnages auparavant verrouillés, tels que Dark Maul, le Capitaine Panaka, la Reine Amidala, Ki-Adi-Mundi et le droïde de combat, qui sont maintenant disponibles dès le début !

Jouez en binôme dans le mode coopératif sur canapé classique

Combattez avec quelqu’un à vos côtés dans le mode coopératif sur canapé pour 2 joueurs pendant toute la campagne de 10 niveaux, ainsi que dans les mini-jeux bonus.

Classique et New Game Plus

Utilisez les schémas de contrôle classiques ou modernes, changez la couleur de votre sabre laser pour qu’il soit fidèle aux couleurs visibles dans les films, profitez de nouveaux personnages jouables, tels que Tusken, utilisez des codes de triche classiques comme le mode grosse tête et découvrez encore plus de surprises pour le 25e anniversaire de Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles.