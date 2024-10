STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles de retour fin janvier sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2000, STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles reviendra 25 ans plus tard sur consoles modernes faire revivre se classique du jeu d'action. Aspyr, en collaboration avec Lucasfilm Games viennent en effet de confirmer que le titre sera disponible le 23 janvier 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents au tarif de 19,99€. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous et les ajouts de cette nouvelle version.

STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles transpose l'action classique du titre original de 2000 sur les plates-formes modernes avec des commandes modernes, 13 nouveaux personnages débloqués depuis le début, tous les niveaux débloqués, les modes versus et entraînement introduits dans les versions ultérieures du jeu, la coopération à deux joueurs, et bien plus encore !