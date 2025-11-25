Star Wars: Dark Forces Remaster - Les éditions physiques débarquent en mars 2026 sur Nintendo Switch

Déj) (re)sorti en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Star Wars: Dark Forces Remaster s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse en 2026. Nightdive Studios, LucasArts, Atari Inc. et Maximum Entertainment France ont effectivement signé un partenariat pour proposer la version remasterisée du jeu de tir à la première personne de 1995 en édition physique sur Nintendo Switch et PS5 le 13 mars 2026. D'ici-là, nous vous laissons d'ores et déjà apprécier les jaquettes des versions physiques.

L'univers de Star Wars™: Dark Forces Remaster prend vie grâce aux équipes de Nightdive Studios et leur logiciel exclusif KEX Engine, dans cette version entièrement remasterisée. Les fans de la première heure, tout comme les nouveaux joueurs, aimeront Star Wars: Dark Forces Remaster pour son gameplay modernisé et amélioré, ses textures de haute résolution, un rendu physique et un éclairage de qualité, le tout compatible avec une manette.

Le titre d'origine datant de 1995 avait à l'époque mis la barre très haut en ce qui concerne les jeux de tir à la première personne, offrant notamment à ses joueurs une liberté de mouvement et un degré d'interaction sans pareilles, un large éventail de pouvoirs spéciaux ou encore des environnements dynamiques.

Dans le tout premier FPS de la série Star Wars, le joueur incarne Kyle Katarn, un ancien soldat de l'Empire devenu mercenaire. Katarn rejoint finalement l'unité des opérations secrètes de l'Alliance rebelle et est choisi pour infiltrer l'Empire, où il découvre l'existence du projet « Dark trooper ». La création de ces nouveaux droïdes de combat, et le développement de puissantes armures destinées aux stormtroopers, renforcent considérablement l'emprise qu'exerce l'Empire sur la galaxie. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Katarn et les reste de l'Alliance rebelle…

Caractéristiques principales :