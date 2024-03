Star Wars Battlefront Classic Collection - Les deux Battlefront originaux dévoilent leur bande-annonce de lancement

Prévu pour le 14 mars prochain , les deux mythiques Star Wars : Battlefront et sa suite Star Wars : Battlefront II , sortis dans les années 2004 et 2005 s'apprêtent à ressortir dans une collection dite "Classic" qui entend réanimer la licence en rouvrant des serveurs pour ces deux jeux tout en offrant aux joueurs de nouvelles cartes pour tirer vos lasers et dégainer vos sabres lasers. Quelques jours avant la sortie de cette Star Wars Battlefront Classic Collection vient vous dévoiler sa bande-annonce de lancement pour faire monter la pression et la température de vos réacteurs. Jusqu'à 64 joueurs pourront s'affronter sur ces classiques de l'ère PlayStation 2 et Xbox première du nom.

Participez à des batailles emblématiques de la galaxie STAR WARS™. Jouez aux jeux classiques STAR WARS Battlefront sur les consoles modernes, en ligne et hors ligne, dans cette collection classique complète. Cette Classic Collection comprend : STAR WARS Battlefront (Classic) – Inclut une carte bonus : Jabba's Palace STAR WARS Battlefront II – Inclut les cartes bonus : Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel, et Yavin 4: Arena – Inclut des héros bonus : Asajj Ventress et Kit Fisto Caractéristiques principales Traversez la galaxie en mode campagne et conquête galactique Conquête galactique : concevez votre stratégie, recrutez vos troupes et exécutez votre vision tactique pour conquérir la galaxie. Campagne STAR WARS™ Battlefront : vivez les batailles emblématiques des Épisodes I-VI de STAR WARS Campagne STAR WARS™ Battlefront II : participez à l'ascension de la 501st Legion de Stormtroopers d'élite de Darth Vader. Des lieux gigantesques avec une prise en charge en ligne jusqu'à 64 joueurs – Combattez au sol : Wookiee Warriors, Jet Troopers, Droidekas et bien d'autres dans des actions multijoueur massives – Conduisez des véhicules emblématiques : Speeder Bikes, AT-ST, AT-RT, et plus encore dans des batailles offensives et défensives – Pilotez des vaisseaux légendaires : TIE fighters, X-wings et autres dans des combats spatiaux et aériens. Extension de Hero Assault Hero Assault est jouable sur toutes les cartes terrestres, y compris : Death Star, Kashyyyk, Kamino et Naboo pour la toute première fois – Combattez avec des héros : Mace Windu, Yoda, Luke Skywalker et bien d'autres ! – Battez-vous avec des méchants : Darth Maul, General Grievous, Darth Vader et bien d'autres !