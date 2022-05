Star Trek Prodigy : Supernova - L'univers Star Trek s'offre une nouvelle aventure destinée aux plus jeunes sur Nintendo Switch

Nouveau titre à rejoindre le catalogue de Outright Games, Star Trek Prodigy : Supernova se présente comme le premier jeu vidéo de l'univers Star Trek adapté aux jeunes joueurs. Basé sur la série animée Paramount+ et attendu dans le courant du mois d'octobre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Après que l'U.S.S. Protostar ait capté d'étranges données en provenance d'une étoile mourante, Dal et Gwyn doivent se lancer dans une course contre la montre pour sauver leurs amis, leur vaisseau et un système planétaire entier avant qu'une supernova ne les détruise tous ! En utilisant leurs compétences uniques pour surmonter des énigmes ingénieuses, endurer des environnements hostiles et combattre des armées de robots mortelles, Dal et Gwyn doivent sauver leurs coéquipiers capturés, Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero et Murf. Mais ils rencontrent bientôt un nouvel ennemi mortel, qui ne reculera devant rien pour détruire l'U.S.S. Protostar et changer le cours de l'histoire !

Caractéristiques principales :

REJOIGNEZ LA STARFLEET - Incarnez Dal et Gwyn pour sauver leur équipage dispersé. Jouez en solo ou en mode coopératif à 2 joueurs dans ce jeu d'action-aventure passionnant.

- Incarnez Dal et Gwyn pour sauver leur équipage dispersé. Jouez en solo ou en mode coopératif à 2 joueurs dans ce jeu d'action-aventure passionnant. PASSEZ À L'AUTRE - Explorez les mondes extraterrestres d'Orisi, Mirios et Taresse, chacun avec ses propres environnements hostiles, ses énigmes, ses défis et ses mystères.

- Explorez les mondes extraterrestres d'Orisi, Mirios et Taresse, chacun avec ses propres environnements hostiles, ses énigmes, ses défis et ses mystères. PRENEZ UN PREMIER CONTACT - Établissez un premier contact avec de nouvelles espèces extraterrestres, apprenez leur histoire et découvrez leurs secrets.

- Établissez un premier contact avec de nouvelles espèces extraterrestres, apprenez leur histoire et découvrez leurs secrets. PERSONNALISEZ L'U.S.S. PROTOSTAR - Collectionnez des objets emblématiques de l'univers Star Trek et utilisez-les pour personnaliser le Protostar.

Ce nouveau jeu est basé sur Star Trek : Prodigy, la série animée à succès qui suit une équipe hétéroclite de jeunes aliens qui doivent trouver comment travailler ensemble tout en naviguant dans une grande galaxie, à la recherche d'un avenir meilleur. La série met en vedette Brett Grey dans le rôle de Dal, Ella Purnell dans celui de Gwyn, Rylee Alazraqui dans celui de Rok-Tahk, Angus Imrie dans celui de Zero, Jason Mantzoukas dans celui de Jankom Pog et Dee Bradley Baker dans celui de Murf. Kate Mulgrew revient également dans la franchise dans le rôle de l'emblématique capitaine Kathryn Janeway.