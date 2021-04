Star Renegades s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

D'ores et déjà disponible depuis novembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre Star Renegades mêlant rogue-lite et RPG s'apprête à s'offrir un nouveau tour de piste. Fruit d'un nouveau partenariat entre ININ Games et Strictly Limited Games, Star Renegades se voit donc offrir 2 versions physique :

Star Renegades - Limited Edition - 29,99€ - 2500 unités sur Nintendo Switch (1500 sur PS4)

Un exemplaire du jeu sur Nintendo Switch ou PS4

Un manuel

Boîte numérotée

Star Renegades - Collector Edition - 49,99€ - 2500 unités sur Nintendo Switch (1500 sur PS4)

Jeu pour Nintendo Switch ou PlayStation 4

Boîte édition collector

Manuel

Diorama modulaire

Artbook

Bande sonore

Grand Poster

Cartes de personnage

Autocollants

Boîte numérotée

D'ores et déjà disponible en précommande sur le site de Strictly Limited Games, les expéditions auront lieu dans les prochaines semaines.