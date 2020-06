Star Renegades - Rejoignez la rébellion dans un nouveau trailer

Attendu en 2020 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Star Renegades s'est offert une apparition lors de la conférence collective Guerrilla Collective ce week-end. Développé par Massive Damage, Inc. et édité par Raw Fury, ce mélange de tactical et de rogue-like s'est offert un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU



Un jeu de rôle tactique en équipe de type rogue-like qui se déroule au cœur d'une rébellion interplanétaire permanente contre un empire autoritaire et maléfique.



En fusionnant un système de combat tactique au tour par tour extrêmement réactif qui met l'accent sur les parades et les contre-attaques, avec une campagne à base de missions émergentes générées de façon procédurale, et un système d'adversaire intelligent avec des officiers ennemis qui évoluent et gravissent les échelons, chaque partie est unique, exigeante et toujours différente. Caractéristiques Déjouez les plans de vos adversaires avec des parades, des contre-attaques et des combos grâce à notre système de combat frénétique chronométré et réactif.

Survivez à l'assaut implacable d'un système d'adversaire intelligent qui génère des ennemis et des boss uniques évoluant à mesure que vous jouez.

Des dizaines de personnages alternatifs et pouvoirs de combos spéciaux à déverrouiller tandis que les survivants de votre équipe tissent des liens et engendrent leur descendance.

Frayez-vous un chemin jusqu'au cœur de l'Empire et vivez une expérience unique à chaque partie grâce à notre moteur de rébellion qui crée un gameplay et des événements émergents, des missions générées de façon procédurale, des objectifs changeants, des ennemis qui évoluent et des tonnes d'objets d'équipement et d'améliorations pour votre équipe.