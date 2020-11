Star Renegades - Dirigez dès à présent votre escouade de rebelles sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Tactical-RPG, Raw Fury et Massive Damage Games sont fiers d'annoncer la sortie officielle ce jeudi 19 novembre de Star Renegades sur Nintendo Switch et Xbox One. Disponible au tarif de 24,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir plus en détail ce dernier grâce à son trailer de lancement, accompagné d'un descriptif officiel.

Un robot de service appelé J5T-1N vient d'arriver dans votre dimension pour vous avertir de l'invasion imminente d'une terrible puissance appelée l'Impérium. Combattez pour survivre au cours d'une campagne trépidante truffée de missions à génération procédurale via un système de combat dynamique, tactique et au tour par tour qui met à l'honneur interruptions et contre-attaques. Vous aurez face à vous un système intelligent disposant d'officiers ennemis qui évoluent et montent en grade. Si votre groupe tombe au combat face à l'Impérium et que tout est perdu, J5T-1N doit être envoyé dans une autre dimension avec tout ce que vous avez appris afin de donner à d'autres héros une chance de l'emporter. Chaque dimension, chaque partie est unique, passionnante et jamais pareille. CARACTÉRISTIQUES Triomphez de vos ennemis en enchaînant interruptions, contre-attaques et combos dans un système de combat dynamique très rapide.

Survivez aux attaques incessantes d'un système adverse intelligent qui génère des ennemis et des boss uniques évoluant au fil de la partie.

Débloquez des dizaines d'autres personnages à mesure que les survivants de votre équipe se lient les uns aux autres et créent une progéniture.

Combattez jusqu'au cœur de l'Impérium en laissant notre moteur Rebellion vous faire vivre une expérience unique à chaque partie grâce à un gameplay et des événements trépidants, des missions à génération procédurale, des priorités qui changent constamment, des ennemis évolutifs, sans oublier des tonnes d'équipement et d'améliorations pour votre équipe.

Source : Nintendo