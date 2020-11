Star Renegades - La rébellion interplanétaire date le début des hostilités

Après un premier démarrage il y a quelques semaines sur PC, le Tactical-RPG Star Renegades vient enfin de dévoiler sa date de sortie sur Nintendo Switch et Xbox One. Proposé au prix de 24,99€, les hostilités débuteront officiellement le 19 novembre 2020 sur l'eShop.

Star Renegades, le très apprécie jeu de rôle tactique de type rogue-lite au tour par tour de Massive Damage Games, édité par Raw Fury, est disponible sur PC (Steam, GOG.Com, Windows 10 et Xbox Game Pass sur PC) depuis le mois dernier. Dirigez une escouade de rebelles à travers des paysages richement détaillés, des ruines et plus encore, avec pour mission de renverser la puissance écrasante de l'Imperium.

Star Renegades est un jeu exigeant avec un système de combat au tour par tour qui propose une campagne générée procéduralement. Chaque partie propose un défi uniquement, avec des adversaires intelligents qui évoluent et gravissent les échelons au fur et à mesure que vous jouez.