Star Overdrive - Découvrez un nouveau monde de science-fiction sur Nintendo Switch

Avec une petite vibe qui rappellera pour certains La Planète au trésor : Un nouvel univers et son héros Jim équipé de son surf solaire, Caracal Games et Dear Villagers ont profité du dernier Nintendo Direct pour présenter aux joueurs une nouvelle licence : Star Overdrive. Attendu pour 2025 sur Nintendo Switch en exclusivité temporaire, ce jeu d'action aventure nous permettra de découvrir un monde unique sur notre Hoverboard, et de prendre part à de multiples combats. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Voyagez dans les profondeurs de la galaxie dans cette épopée de science-fiction à grande vitesse !



Après avoir reçu un mystérieux signal de détresse, vous vous lancerez dans une aventure audacieuse à travers un monde extraterrestre, découvrant les secrets cachés dans ses profondeurs. Au guidon de votre élégant Hoverboard, vous traverserez des paysages époustouflants remplis de structures extraterrestres, des sables brûlants aux eaux ondulantes, chacun mettant à l'épreuve vos talents de traversier.



Plus vous vous aventurerez, plus vous affronterez des ennemis implacables dans des combats de mêlée frénétiques, en utilisant de nombreuses compétences et capacités à débloquer pour les vaincre de manière créative. Personnalisez votre Hoverboard pour l'adapter à votre style de conduite en résolvant des énigmes et en collectant des ressources qui améliorent sa vitesse, sa direction, sa gravité et bien plus encore.



Que vous fonciez à toute allure sur le terrain ou que vous affrontiez des adversaires féroces, l'Hoverboard sera votre compagnon ultime dans cette quête palpitante de réponses.