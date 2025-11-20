Squirrel with a Gun est disponible sur Nintendo Switch 2

Dans les sorties WTF de fin d'année, nous saluons ce jour l'arrivée de Squirrel with a Gun sur Nintendo Switch 2. Disponible en version dématérialisée et en version "physique" (au format Game Key), le titre propose le jeu de base, accompagné des différentes extensions sorties ces derniers mois. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Un écureuil... avec un flingue. Incarnez le rongeur le plus détestable du quartier et développez une affinité (ou une passion ?) pour le crime et le chaos en cherchant des glands dorés dans ce jeu de plateforme de type sandbox mêlant tir et casse-têtes. Usez de vos dents, griffes et armes à feu pour fuir un complexe souterrain secret et vaincre ses Agents.

Usez de vos dents, de vos griffes et de votre flingue

Découvrez ce dont est capable un écureuil imprévisible doté d'un flingue entre ses pattes (ou pas) et jusqu'où ce diablotin à poils peut aller pour récupérer ses glands. Échappez-vous d'un complexe souterrain secret et venez à bout des Agents. Améliorez vos armes et trouvez les autres bunkers secrets pour anéantir des boss d'élite ou même faire exploser un tank. Changez d'arme pour vous familiariser avec les 12 manières d'abattre l'ennemi.

Démêlez des casse-têtes pour récupérer des glands dorés

Relevez des défis comprenant des casse-têtes uniques en leur genre afin de récupérer tous les glands dorés. Faites preuve de créativité en utilisant votre arsenal et profitez du recul de votre arme pour vous propulser. Récupérez suffisamment de glands dorés pour débloquer des portions cachées du jeu.

Profitez d'un mode de jeu sandbox déjanté

Explorez le monde à travers les yeux d'un écureuil ou à bord de votre petite voiture. Tourmentez le voisinage ou sollicitez les passants pour des caresses. Aidez-les (ou agressez-les tout simplement) pour obtenir des récompenses et débloquez des articles cosmétiques pour personnaliser votre look d'écureuil.