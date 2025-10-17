Squirrel with a Gun bientôt disponible sur Nintendo Switch 2

Un écureuil armé d'un révolver, qu'est-ce qui pourrait dégénérer ? C'est en tout cas ce qu'à proposé le développeur Dee Dee Creations avec son titre Squirrel with a Gun sorti initialement sur supports concurrents. Aujourd'hui Maximum Entertainment a confirmé un partenariat avec le développeur pour proposer le titre déjanter sur Nintendo Switch 2 en édition physique (Game Key) à partir du 18 novembre 2025.

Dans Squirrel with a Gun, vous incarnez un rongeur qui a de grands rêves et un problème encore plus grand : une bande d'agents embêtants qui veulent votre peau. Armé d'un assortiment d'armes à feu puissantes, vous devrez vous frayer un chemin à travers des énigmes difficiles et des échappatoires audacieuses, tout en ramassant autant de glands dorés que possible. Collectez des armes, volez des voitures télécommandées, faites du ski nautique et bien plus encore : le monde vous appartient dans Squirrel with a Gun.

Le jeu contiendra à son lancement sur Switch 2 tous les DLC précédemment parus, dont :

Mise à Jour Ratatoskr – La furie nordique attend notre protagoniste Écureuil au sommet des débris de l'Arbre à Glands Dorés. L'Écureuil pourra-t-il surmonter ce nouveau défi et vaincre Ratatoskr pour sauver le quartier ?

– La furie nordique attend notre protagoniste Écureuil au sommet des débris de l'Arbre à Glands Dorés. L'Écureuil pourra-t-il surmonter ce nouveau défi et vaincre Ratatoskr pour sauver le quartier ? Mise à Jour Gravity Gun – Lâchez la puissance brute de la physique avec le Gravity Gun pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouveaux lieux du quartier.

– Lâchez la puissance brute de la physique avec le Gravity Gun pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouveaux lieux du quartier. Mise à Jour Mode Photo – Saisissez vos moments de jeu les plus explosifs avec des filtres cinématographiques ou des selfies d'écureuil.

– Saisissez vos moments de jeu les plus explosifs avec des filtres cinématographiques ou des selfies d'écureuil. Mise à Jour Mois des Fiertés – Explorez "Pride Street", un tout nouveau quartier déblocable paré d'un style tout en couleurs. Complétez de nouveaux objectifs et découvrez la puissance secrète de l'arc-en-ciel dans ce lieu festif.

Avec la sortie du jeu sur Switch 2, paraitra également la toute nouvelle "Varmint Collection", apportant encore plus de personnalisation et de chaos. Plus de détails seront bientôt révelés !